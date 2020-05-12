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В Бурятии во въехавшей в дерево машине погиб пассажир

В Бурятии во въехавшей в дерево машине погиб пассажир
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ещё два человека пострадали

11 мая днём в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

32-летний водитель «Мицубиши Паджеро», следуя по автодороге «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье», в районе села Никольск не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся, после чего врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и 42-летний пассажир с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Ещё один 34-летний пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно смертельное ДТП произошло в Новоильинске, где водитель насмерть сбил женщину, после чего скрылся.


ДТП смерть
 
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