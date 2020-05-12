Смертельное ДТП произошло в посёлке Новоильинск
В праздничные выходные в посёлке Новоильинск Заиграевского района произошло смертельное ДТП.
Около девяти часов вечера водитель автомобиля «ВАЗ» насмерть сбил 39-летнюю женщину-пешехода, после чего скрылся. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Через некоторое время скрывшийся с места ДТП водитель был задержан полицейскими. Им оказался 26-летний местный житель, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 мая водитель без страхового полиса устроил ДТП со значительным ущербом в центре Улан-Удэ.
В Бурятии водитель сбил женщину и бросил её умирать
Происшествия, Фото:
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