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В Бурятии водитель сбил женщину и бросил её умирать

В Бурятии водитель сбил женщину и бросил её умирать
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельное ДТП произошло в посёлке Новоильинск

В праздничные выходные в посёлке Новоильинск Заиграевского района произошло смертельное ДТП.

Около девяти часов вечера водитель автомобиля «ВАЗ» насмерть сбил 39-летнюю женщину-пешехода, после чего скрылся. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Через некоторое время скрывшийся с места ДТП водитель был задержан полицейскими. Им оказался 26-летний местный житель, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 мая водитель без страхового полиса устроил ДТП со значительным ущербом в центре Улан-Удэ.

ДТП смерть
 
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