В Улан-Удэ парни избили мужчину и отобрали телефон

Молодые люди попросили у него закурить и инициировали конфликт



В Улан-Удэ в отдел полиции поступило телефонное сообщение от очевидца о том, что во дворе жилого дома на проспекте Строителей происходит конфликт. На место был направлен наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.



Росгвардейцы увидели, что происходит драка - несколько неизвестных избивали мужчину. Нападавшие, увидев правоохранителей, разбежались в разные стороны, но в ходе погони двое из них были задержаны.



- Потерпевшему, 28-летнему мужчине, была оказана врачебная помощь. Он сообщил, что неизвестные попросили закурить, а затем инициировали конфликт, побили и отобрали мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Росгвардейцы доставили задержанных в отдел полиции, где пострадавший опознал одного из задержанных, 20-летнего студента колледжа, у которого при осмотре был обнаружен и изъят украденный телефон.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ведется следствие.

