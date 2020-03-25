Молодые люди попросили у него закурить и инициировали конфликт
В Улан-Удэ в отдел полиции поступило телефонное сообщение от очевидца о том, что во дворе жилого дома на проспекте Строителей происходит конфликт. На место был направлен наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.
Росгвардейцы увидели, что происходит драка - несколько неизвестных избивали мужчину. Нападавшие, увидев правоохранителей, разбежались в разные стороны, но в ходе погони двое из них были задержаны.
- Потерпевшему, 28-летнему мужчине, была оказана врачебная помощь. Он сообщил, что неизвестные попросили закурить, а затем инициировали конфликт, побили и отобрали мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Росгвардейцы доставили задержанных в отдел полиции, где пострадавший опознал одного из задержанных, 20-летнего студента колледжа, у которого при осмотре был обнаружен и изъят украденный телефон.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ведется следствие.
В Улан-Удэ парни избили мужчину и отобрали телефон
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