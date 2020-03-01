До этого горожанка не убедилась в успешном завершении операции по внесению на счёт средств и ушла из магазина
В Улан-Удэ задержан пенсионер, подозреваемый в краже пяти тысяч рублей из банкомата, которые были оставлены предыдущим клиентом.
30-летняя горожанка, находясь у банкомата в торговом центре на проспекте Строителей, не убедилась в успешном завершении банковской операции по внесению на счёт средств и ушла из магазина.
Следующий клиент – 76-летний мужчина, обнаружив в приёмнике купюр денежные средства, забрал их себе, воспользовался банкоматом и покинул место происшествия.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ пенсионер забрал из банкомата чужие деньги
Происшествия, Фото:
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