В Улан-Удэ пенсионер забрал из банкомата чужие деньги

До этого горожанка не убедилась в успешном завершении операции по внесению на счёт средств и ушла из магазина



В Улан-Удэ задержан пенсионер, подозреваемый в краже пяти тысяч рублей из банкомата, которые были оставлены предыдущим клиентом.



30-летняя горожанка, находясь у банкомата в торговом центре на проспекте Строителей, не убедилась в успешном завершении банковской операции по внесению на счёт средств и ушла из магазина.



Следующий клиент – 76-летний мужчина, обнаружив в приёмнике купюр денежные средства, забрал их себе, воспользовался банкоматом и покинул место происшествия.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



