Очередное ДТП с трамваем произошло в Улан-Удэ
В субботу, 28 декабря, недалеко от остановки «Октябрь» произошло ДТП с трамваем. Около 10 часов утра трамвай столкнулся с автомобилем «Субару».
Пострадавших нет. По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель трамвая.
В последнее время в Улан-Удэ всё больше таких ДТП. Только на этой неделе, 25 декабря, в центре города трамвай проткнул «Шевроле». Всплеск подобных аварий был зафиксирован этой осенью. Также произошло уже два ДТП с участием новых инновационных трамваев «Львёнок» (стоимость каждого более 33 миллионов).
В Улан-Удэ трамвай столкнулся с «Субару»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария произошла утром в субботу
В регионе прошла акция «Нетрезвый водитель»
Трамваи простаивали час
Но суд не нашёл доказательств на этот счёт
Воровка соврала, что купила этот телефон
Они отобрали у него телефон и деньги
В Бурятии девушка спрятала украденный телефон в почтовом ящике
Он задушил беспомощную мать в порыве гнева
Один из них пытался продать наркотик в интернете, но не нашёл покупателя
По словам горожан, оголённый мужчина разгуливал по спальному району
Суд взыскал с преступников более 600 тысяч рублей
Мужчина находится в больнице
Житель Бурятии потерял своё ружьё и присвоил чужое
Улан-удэнец забрал телефон на глазах у продавца
У грузовика отказали тормоза