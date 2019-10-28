 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Октября

27 Октября

Популярное

В Улан-Удэ зафиксирован всплеск ДТП с трамваями

В Улан-Удэ зафиксирован всплеск ДТП с трамваями
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В последней аварии с участием трамвая пострадал 10-летний мальчик

В Улан-Удэ в последние дни отмечен всплеск аварий с участием трамваев, подобного которому не было уже очень давно.

В субботу, 26 октября, произошло ДТП очередное ДТП. Автомобиль «Тойота» столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту №2. Авария случилась на перегоне остановок «Октябрь» - проходная «ЛВРЗ» в сторону Нового моста в Улан-Удэ.

В результате медицинская помощь понадобилась 10-летнему пассажиру иномарки.

- 10-летний ребёнок доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу. Было проведено обследование, - сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

В связи с аварией было остановлено движение трамваев по маршруту № 2,4 в одну сторону. К пяти часам дня движение трамвая восстановлено. В оперативной сводке по городу уточняется, что время простоя составило более двух часов.

Как сообщал «Байкал-Daily», двумя днями ранее до этого ДТП, 24 октября, на Богатырском мосту трамвай «прошил» «Хонду»

24 октября на улице Лебедева под трамвай попал 51-летний мужчина. В этом случае была однозначно вина пешехода.

Ещё один наезд произошёл 10 октября на пересечении Гагарина и Юных коммунаров. Под трамвая попала женщина-пешеход, которая шла не глядя по сторонам. Она осталась жива и отказалась от госпитализации на месте.

- Многие задаются вопросом, а что же случилось? Почему такое вообще происходит? Все случаи наезда объединяет один факт - люди переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. Время суток, опыт водителей, другие факторы – всё было разным. Все водители за день сталкиваются несметное количество раз с неправильным поведением людей при переходе через пути перед едущим трамваем, - отмечают в МУП «Управление трамвая».

Самое резонансное ДТП произошло 14 октября на трамвайной остановке «Республиканская больница». Водитель автомобиля «Лифан» заехал на трамвайные пути и задавил двух пешеходов, которые стояли на остановке. Мужчина и женщина скончались от полученных травм. На водителя, который винит во всём отказавшие тормоза, возбудили уголовное дело.

Менее чем через неделю в этом же районе ещё один автомобиль залетел на трамвайные пути.

Началась же эта «чёрная полоса» месяц назад, когда на Балтахинова трамвай насмерть сбил пешехода. Трамвай проехался по человеку, отрезав ему голову.

Говоря об авариях, в МУП «Управление трамвая» напоминают, что 20-тонный трамвай невозможно остановить резко. Тормозной путь при экстренном торможении пустого вагона без пассажиров и при идеально сухих рельсах составляет от 20 метров и более. К тому же, экстренное торможение чревато опасными последствиями для пассажиров внутри вагона.

- Водители трамваев регулярно проходят инструктажи, проверку знаний ПДД, аттестацию и психомедицинскую экспертизу. «Управлением трамвая» после опроса водителей разработан план профилактических мероприятий по безопасности, в том числе в трамваях будут звучать аудиозаписи о безопасном поведении на дороге и в транспорте, разработаны предложения по обустройству остановок, освещению вдоль трамвайных линий и так далее, - отметили в «Управление трамвая».

ДТП трамвай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ зафиксирован всплеск ДТП с трамваями
В Улан-Удэ зафиксирован всплеск ДТП с трамваями
Происшествия, 28.10.2019
В последней аварии с участием трамвая пострадал 10-летний мальчик
Условно осуждённый улан-удэнец угнал автомобиль
Условно осуждённый улан-удэнец угнал автомобиль
Происшествия, 28.10.2019
Иномарка принадлежала его знакомому
В Бурятии пожарные нашли труп на кровати
В Бурятии пожарные нашли труп на кровати
Происшествия, 28.10.2019
Пожар, на котором погиб человек, произошёл в Гурульбе  
В Бурятии горел автомобиль в гараже
В Бурятии горел автомобиль в гараже
Происшествия, 28.10.2019
Частично сгорела передняя панель
В Бурятии сгорело 100 центнеров сена
В Бурятии сгорело 100 центнеров сена
Происшествия, 28.10.2019
Пожар произошёл в Тункинском районе
В Бурятии сгорела крыша дома
В Бурятии сгорела крыша дома
Происшествия, 28.10.2019
Пожар произошёл в Заиграевском районе
Полицейские избили ангарчанина, требуя сознаться в краже
Полицейские избили ангарчанина, требуя сознаться в краже
Происшествия, 28.10.2019
Жертву полицейские пристегнули наручниками к стулу
В Бурятии в ДТП с грузовиком пострадали женщина и девочка
В Бурятии в ДТП с грузовиком пострадали женщина и девочка
Происшествия, 28.10.2019
На трассе столкнулись грузовик и «Тойота Калдина»
Нежелание идти в армию обошлось улан-удэнцу в 9 тысяч
Нежелание идти в армию обошлось улан-удэнцу в 9 тысяч
Происшествия, 28.10.2019
Уклонист трижды не являлся по повестке
Житель Бурятии сел на три года за мешок конопли
Житель Бурятии сел на три года за мешок конопли
Происшествия, 28.10.2019
Житель Баргузинского района осуждён за незаконное приобретение и хранение наркотиков
370 телят спасли на пожаре в Иркутской области
370 телят спасли на пожаре в Иркутской области
Происшествия, 27.10.2019
По предварительной информации, причиной пожара в телятнике послужило короткое замыкание электропроводки
Аферисты сняли с карт жителей Иркутской области 200 тысяч
Аферисты сняли с карт жителей Иркутской области 200 тысяч
Происшествия, 27.10.2019
Потерпевшим поступил звонок от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками безопасности банков, о том, что с их карт происходит списание средств
В Чите мошенница обманула таксиста
В Чите мошенница обманула таксиста
Власть, 27.10.2019
Женщина заявила, что за вознаграждение поможет ему избежать лишения водительского удостоверения  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^