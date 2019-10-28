В Улан-Удэ зафиксирован всплеск ДТП с трамваями

В последней аварии с участием трамвая пострадал 10-летний мальчик
В Улан-Удэ в последние дни отмечен всплеск аварий с участием трамваев, подобного которому не было уже очень давно.
В субботу, 26 октября, произошло ДТП очередное ДТП. Автомобиль «Тойота» столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту №2. Авария случилась на перегоне остановок «Октябрь» - проходная «ЛВРЗ» в сторону Нового моста в Улан-Удэ.
В результате медицинская помощь понадобилась 10-летнему пассажиру иномарки.
- 10-летний ребёнок доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу. Было проведено обследование, - сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.
В связи с аварией было остановлено движение трамваев по маршруту № 2,4 в одну сторону. К пяти часам дня движение трамвая восстановлено. В оперативной сводке по городу уточняется, что время простоя составило более двух часов.
Как сообщал «Байкал-Daily», двумя днями ранее до этого ДТП, 24 октября, на Богатырском мосту трамвай «прошил» «Хонду».
24 октября на улице Лебедева под трамвай попал 51-летний мужчина. В этом случае была однозначно вина пешехода.
Ещё один наезд произошёл 10 октября на пересечении Гагарина и Юных коммунаров. Под трамвая попала женщина-пешеход, которая шла не глядя по сторонам. Она осталась жива и отказалась от госпитализации на месте.
- Многие задаются вопросом, а что же случилось? Почему такое вообще происходит? Все случаи наезда объединяет один факт - люди переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. Время суток, опыт водителей, другие факторы – всё было разным. Все водители за день сталкиваются несметное количество раз с неправильным поведением людей при переходе через пути перед едущим трамваем, - отмечают в МУП «Управление трамвая».
Самое резонансное ДТП произошло 14 октября на трамвайной остановке «Республиканская больница». Водитель автомобиля «Лифан» заехал на трамвайные пути и задавил двух пешеходов, которые стояли на остановке. Мужчина и женщина скончались от полученных травм. На водителя, который винит во всём отказавшие тормоза, возбудили уголовное дело.
Менее чем через неделю в этом же районе ещё один автомобиль залетел на трамвайные пути.
Началась же эта «чёрная полоса» месяц назад, когда на Балтахинова трамвай насмерть сбил пешехода. Трамвай проехался по человеку, отрезав ему голову.
Говоря об авариях, в МУП «Управление трамвая» напоминают, что 20-тонный трамвай невозможно остановить резко. Тормозной путь при экстренном торможении пустого вагона без пассажиров и при идеально сухих рельсах составляет от 20 метров и более. К тому же, экстренное торможение чревато опасными последствиями для пассажиров внутри вагона.
- Водители трамваев регулярно проходят инструктажи, проверку знаний ПДД, аттестацию и психомедицинскую экспертизу. «Управлением трамвая» после опроса водителей разработан план профилактических мероприятий по безопасности, в том числе в трамваях будут звучать аудиозаписи о безопасном поведении на дороге и в транспорте, разработаны предложения по обустройству остановок, освещению вдоль трамвайных линий и так далее, - отметили в «Управление трамвая».
В Улан-Удэ зафиксирован всплеск ДТП с трамваями
Происшествия, Фото:
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