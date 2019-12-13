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В Улан-Удэ вновь произошло ДТП со «Львёнком»

В Улан-Удэ вновь произошло ДТП со «Львёнком»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оказалось повреждено лакокрасочное покрытие «Львёнка»

Накануне в столице Бурятии произошло ДТП с участием нового трамвая «Львёнок». Об этом сообщил горожанин в паблике «Аноним 03».

- Опять авария с участием «Львёнка» возле рынка «Крестьянский». Будьте осторожны на дорогах!!! – написал улан-удэнец.

Информацию о происшествии подтвердили в МУП «Управление трамвая».

- Авария произошла вчера в 16.08 на улице Тулаева. Виновник аварии – автомобилист, он на месте признал вину. Сейчас будет проводиться экспертиза, предприятие будет взыскивать ущерб с виновника ДТП, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе «Управления трамвая».

Повреждения незначительные, однако лакокрасочное покрытие «Львёнка» задето. Также известно о том, что у водителя машины не было страховки, а это, в свою очередь, может обернуться для него серьёзными проблемами. Напомним, новые трамваи дорогие, они куплены за счёт средств единой дальневосточной субсидии на сумму более 498 миллионов рублей (один трамвай - более 33 миллионов рублей).

В МУП «Управление трамвая» призывают уступать трамваям дорогу.

Первое ДТП с трамваем из партии «Львят» произошло 29 ноября. Столкнулись трамвай №2 и автомобиль «Тойота Клюгер». Виновник также стал водитель машины - он не пропустил трамвай.
ДТП трамвай
 
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