В Улан-Удэ дети лазят по электрическим кабелям

Жители Улан-Удэ, проживающие в микрорайоне Мясокомбинат, опасаются низко висящих электрических кабелей. Эту проблему обсудили сегодня, 12 ноября, в ходе выездного совещания чиновники администрации Улан-Удэ, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев, улан-удэнский депутат Анатолий Сахнов.







Ещё один местный житель добавил, что дети постоянно лазят по этим кабелям.







- Мы поставим три опоры, смонтируем новую линию и временные схемы мы уберём, - сказал Сергей Стариков.







Электрические кабели установили прямо по фасаду домов по адресам: пер. Ростовский, 36 А, ул. Онохойская, 10. Местами кабель свисает очень низко, местами доходит до земли. Местные жители беспокоятся за жизни и здоровье своих детей.- Дети бывают, что поднимаются по этим лестницам. Не дай бог, что случится! – вздыхает местная жительница.Директор Производственного отделения Городские электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» Сергей Стариков причиной установления таких схем назвал аварию, произошедшую два года назад.- В Улан-Удэ на нашем обслуживании 900 км кабельных линий. Два года назад кабель вышел из строя и устранить не могли оперативно. Весь частный сектор который питается этой линией был без напряжения, временно повесили кабель в таком исполнении, - сказал Сергей Стариков.Насущную проблему горожан представитель ПАО МРСК обещает решить до конца 2019 года.