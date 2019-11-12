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В Улан-Удэ дети лазят по электрическим кабелям

В Улан-Удэ дети лазят по электрическим кабелям
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На Мясокомбинате обещают решить проблемы низко свисающих кабелей

Жители Улан-Удэ, проживающие в микрорайоне Мясокомбинат, опасаются низко висящих электрических кабелей. Эту проблему обсудили сегодня, 12 ноября, в ходе выездного совещания чиновники администрации Улан-Удэ, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев, улан-удэнский депутат Анатолий Сахнов.


Электрические кабели установили прямо по фасаду домов по адресам: пер. Ростовский, 36 А, ул. Онохойская, 10. Местами кабель свисает очень низко, местами доходит до земли. Местные жители беспокоятся за жизни и здоровье своих детей.

- Дети бывают, что поднимаются по этим лестницам. Не дай бог, что случится! – вздыхает местная жительница.

Ещё один местный житель добавил, что дети постоянно лазят по этим кабелям.


Директор Производственного отделения Городские электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» Сергей Стариков причиной установления таких схем назвал аварию, произошедшую два года назад.

- В Улан-Удэ на нашем обслуживании 900 км кабельных линий. Два года назад кабель вышел из строя и устранить не могли оперативно. Весь частный сектор который питается этой линией был без напряжения, временно повесили кабель в таком исполнении, - сказал Сергей Стариков.

Насущную проблему горожан представитель ПАО МРСК обещает решить до конца 2019 года.

- Мы поставим три опоры, смонтируем новую линию и временные схемы мы уберём, - сказал Сергей Стариков.




электроэнергия
 
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