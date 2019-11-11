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У подозрительного улан-удэнца в рюкзаке нашли полкило наркотиков

У подозрительного улан-удэнца в рюкзаке нашли полкило наркотиков
Происшествия,  Фото:из архива
Парень изменил направление движения и пытался прятаться во дворах

В Улан-Удэ на улице Сахьяновой росгвардейцы заметили молодых людей, которые при виде патрульного автомобиля изменили направление движения и попытались спрятаться во дворе жилого дома. Но их всё равно задержали для установления личности.

В ходе проверки документов и досмотра, у одного из парней обнаружили вещество в рюкзаке, с характерным запахом конопли. Также было установлено, что второй молодой человек находится в розыске в качестве подозреваемого в совершении имущественного преступления.

- Задержанных доставили в отдел полиции. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество является марихуаной общим весом 515 граммов. В отношении 19-летнего улан-удэнца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
наркотики Росгвардия
 
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