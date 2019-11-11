Парень изменил направление движения и пытался прятаться во дворах
В Улан-Удэ на улице Сахьяновой росгвардейцы заметили молодых людей, которые при виде патрульного автомобиля изменили направление движения и попытались спрятаться во дворе жилого дома. Но их всё равно задержали для установления личности.
В ходе проверки документов и досмотра, у одного из парней обнаружили вещество в рюкзаке, с характерным запахом конопли. Также было установлено, что второй молодой человек находится в розыске в качестве подозреваемого в совершении имущественного преступления.
- Задержанных доставили в отдел полиции. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество является марихуаной общим весом 515 граммов. В отношении 19-летнего улан-удэнца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
У подозрительного улан-удэнца в рюкзаке нашли полкило наркотиков
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб составил более 11 тысяч рублей
Когда приехали пожарные, жильцов в квартире не было
В одной из школ уроки сегодня отменены
Трёхлетний ребёнок-пассажир получил травмы
Причинами пожаров стали замыкание электрообогреватели и перекал трубы
Парень изменил направление движения и пытался прятаться во дворах
Виновник аварии предлагал «договориться» со словами: «Видишь, я пьяный»
Аварии зафиксированы на противоположных сторонах одной улицы
ДТП произошло в Кабанском районе
Произошла коммунальная авария
Происшествия, 10.11.2019
Отключения воды случились в Советском и Железнодорожном районах
Убийца также приложил молотком по лицу своей жене
Водитель оставил машину на берегу, не поставив на ручник
Таксист-блогер-журналист оскорбительно приставал к людям на площади Советов
Пожар произошёл ранним утром в субботу