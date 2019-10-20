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Улан-удэнцы сообщают о погибшей в ДТП девушке

Улан-удэнцы сообщают о погибшей в ДТП девушке
Происшествия, 
Ночью на Шефском подъёме автомобиль перевернулся на крышу

Сегодня около часу ночи в Улан-Удэ произошло ДТП на Шефском подъёме.

По информации «Байкал-Daily», девушка на «Субару Лесаси» двигалась со стороны улицы Бабушкина в направлении Горсада. По предварительным данным, при подъёме водитель не справилась с управлением и выехала с проезжей части. Автомобиль врезался в столб, после чего опрокинулся.



Очевидцы сообщают, что девушка погибла на месте.

Информация уточняется.

ДТП смерть
 
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