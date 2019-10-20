Улан-удэнцы сообщают о погибшей в ДТП девушке





Сегодня около часу ночи в Улан-Удэ произошло ДТП на Шефском подъёме.По информации «Байкал-Daily», девушка на «Субару Лесаси» двигалась со стороны улицы Бабушкина в направлении Горсада. По предварительным данным, при подъёме водитель не справилась с управлением и выехала с проезжей части. Автомобиль врезался в столб, после чего опрокинулся.Очевидцы сообщают, что девушка погибла на месте.Информация уточняется.