Улан-удэнцы сообщают о погибшей в ДТП девушке

Ночью на Шефском подъёме автомобиль перевернулся на крышу
Сегодня около часу ночи в Улан-Удэ произошло ДТП на Шефском подъёме.
По информации «Байкал-Daily», девушка на «Субару Лесаси» двигалась со стороны улицы Бабушкина в направлении Горсада. По предварительным данным, при подъёме водитель не справилась с управлением и выехала с проезжей части. Автомобиль врезался в столб, после чего опрокинулся.
Очевидцы сообщают, что девушка погибла на месте.
Информация уточняется.
На Шефском подъёме автомобиль перевернулся на крышу
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