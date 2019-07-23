В Бурятии дело о фальсификации на выборах завершилось штрафом

Член участковой избирательной комиссии лично подделал подпись избирателя
В Курумканском районе Бурятии бывший член участковой избирательной комиссии признан судом виновным в фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ). Он подделал подпись местного жителя на выборах в Народный Хурал, которые прошли в сентябре 2018-го.
- Установлено, что в день выборов депутатов Народного Хурала Бурятии осуждённый в списке избирателей сфальсифицировал подпись местного жителя, свидетельствующую о получении им бюллетеня, - сообщает прокуратура Бурятии.
Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. При назначении наказания суд учёл признание обвиняемым вины.
Приговор суда в законную силу не вступил, уточнили в прокуратуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», выборы в Народный Хурал обернулись чередой громких дел с фальсификациями. Самое известное прогремело на всю страну уже в единый день голосования. Заместитель председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 725 в Улан-Удэ лично внёс ложные «галочки» в 50 избирательных бюллетеней в пользу одного из кандидатов в депутаты. Он также внёс в 45 бюллетеней ложные отметки о голосовании за «Единую Россию». Позже суд прекратил уголовное дело, а фальсификатор отделался штрафом.
Также было прекращено уголовное дело в Хоринском районе Бурятии, возбуждённое на председателя участковой избирательной комиссии и его зама. Они незаконно выдали бюллетени для того, чтобы специальные люди проголосовали за других граждан.
Отделалась судебным штрафом и обязанностью извиниться перед местными жителями и бывший председатель участковой избирательной комиссии № 49 территориальной избирательной комиссии Баунтовского эвенкийского района. Она лично выбрала 24 гражданина, которые, как она предполагала, не должны были прийти на выборы. Затем внесла их данные в реестр заявлений о голосовании вне помещения избирательного участка, поставила от их имени подписи, а также проголосовала за них.
В Бурятии дело о фальсификации на выборах завершилось штрафом
Происшествия, Фото:
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