В пятницу в Бурятии тушили пять лесных пожаров

Три из них локализованы



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров Курумканском, Селенгинском, Хоринском районах. Из них два лесных пожара в Курумканском и Хоринском районах ликвидированы, три очага в Селенгинском районе локализованы. Общая площадь, пройденная огнём, составила 41, 2 га, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.



Всего за сутки на тушении лесных пожаров работало 179 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и леспользователей, также было задействовано 37 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44



