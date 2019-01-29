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Следком займётся преподавателем, надевшим на улан-удэнских школьников противогазы

Следком займётся преподавателем, надевшим на улан-удэнских школьников противогазы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
СКР проведёт проверку в школе

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ наказанные учителем школьники весь урок сидели в противогазах. Учителю ОБЖ не понравилось, что дети опоздали. О случившемся стало известно лишь после обращения родителей семиклассников средней школы № 58 в Улан-Удэ к Уполномоченному в Бурятии Татьяне Вежевич.

После публикаций в СМИ, в Советском районе следствием в процессуальном порядке будут проверены обстоятельства оказания ученикам услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

- Преподаватель предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» средней общеобразовательной школы № 58 в качестве наказания за опоздание на урок заставил нескольких учеников 7-го класса надеть противогазы и находиться в них в течение всего занятия. Данные сведения подтверждены в ходе проверки, проведённой Уполномоченным по правам ребёнка в республике по обращению родителей пострадавших детей, - сообщили в Следкоме.

Длительное пребывание в противогазе могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних. Поэтому следственным отделом по Советскому району СУ СК России по республике по данному факту начата доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, связанные с оказанием в школе образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья учеников. По результатам доследственной проверки действиям преподавателя будет дана соответствующая правовая оценка.
школы следственный комитет
 
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