Следком займётся преподавателем, надевшим на улан-удэнских школьников противогазы



Длительное пребывание в противогазе могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних. Поэтому следственным отделом по Советскому району СУ СК России по республике по данному факту начата доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, связанные с оказанием в школе образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья учеников. По результатам доследственной проверки действиям преподавателя будет дана соответствующая правовая оценка.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ наказанные учителем школьники весь урок сидели в противогазах . Учителю ОБЖ не понравилось, что дети опоздали. О случившемся стало известно лишь после обращения родителей семиклассников средней школы № 58 в Улан-Удэ к Уполномоченному в Бурятии Татьяне Вежевич.После публикаций в СМИ, в Советском районе следствием в процессуальном порядке будут проверены обстоятельства оказания ученикам услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.- Преподаватель предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» средней общеобразовательной школы № 58 в качестве наказания за опоздание на урок заставил нескольких учеников 7-го класса надеть противогазы и находиться в них в течение всего занятия. Данные сведения подтверждены в ходе проверки, проведённой Уполномоченным по правам ребёнка в республике по обращению родителей пострадавших детей, - сообщили в Следкоме.