Житель Бурятии скрывал от жены, что 10 лет употребляет наркотики

Он получил три года условно



41-летний житель села Десятниково Тарбагатайского района длительное время периодически употреблял наркотические средства, которые готовил из конопли. Эту траву он собирал неподалёку от своего дома.



Решив в очередной раз приготовить наркотик, мужчина собрал более 100 граммов конопли. Из последней он приготовил для себя наркотик, который сам же и употребил, спрятав остатки и используемые при приготовлении инструменты в своём доме.



Однако он попал в поле зрения правоохранительных органов, которые пришли к нему в дом с обыском. На месте мужчины не оказалось, а его супруга, не подозревавшая о том, что её муж употребляет наркотики, согласилась на проведение обыска в своём жилище и надворных постройках.



Сотрудники полиции изъяли остатки собранной мужчиной конопли, а также инструменты и средства, с помощью которых житель Десятниково готовил для себя наркотик.



Прибывший домой сельчанин не стал отпираться и признался в том, что всё изъятое в ходе обыска принадлежит ему.



- Собрав достаточно доказательств для изобличения мужчины в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта, следователь направил уголовное дело в Тарбагатайский районный суд, - рассказали в пресс-службе суда.



Подсудимый вину в совершении преступления признал. Он пояснил, что наркотики употребляет более 10 лет с редкой периодичностью.



Приговором суда от 11 января мужчина осуждён к трем годам лишения свободы условно.

