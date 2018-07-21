В Бурятии нашли одну из пропавших из лагеря девушек

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Ливень смывает дороги в Улан-Удэ Происшествия, Сильный дождь осложнил обстановку на дорогах: смываются дороги, а машины попадают в ДТП. На улицах города работает спецтехника

Установка газовой плиты в Бурятии привела к пожару Происшествия, Утром 19 июля в селе Гурульба Иволгинского района из-за неосторожности хозяина жилого участка произошло загорание бревенчатой бани, летней кухни и тепляка