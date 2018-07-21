В Бурятии пропали 4 девушки из детского лагеря



1) Хаташкеева Надежда 2003 года рождения, на вид 15-17 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения, рост 165-170 см. волосы черные до пояса. Предположительно одета: куртка чёрная, джинсы светлые и кеды светлые.



2) Пуховская Валентина 2001 года рождения, на вид 15-17 лет, европейской внешности, среднего телосложения, рост165-170 см., волосы светлые до пояса. Предположительно одета: джинсы синего цвета, кроссовки голубые с чёрными полосками, спортивная кофта зелёно-серого цвета.



3) Балякина Олеся 2001 года рождения, на вид 15-17 лет, европейской внешности, худощавого телосложения, рост 165-170 см. волосы рыжего цвета – стрижка карэ. Предположительно одета: джинсы синие, кофта белая.



4) Кочетова Екатерина 2004 года рождения, на вид 15-17 лет, европейской внешности, плотного телосложения, рост 165-170 см. волосы тёмные – стрижка карэ, на носу имеется пирсинг с левой стороны, Предположительно одета: джинсы тёмные, кофта зелёного цвета с махровым воротником, кроссовки тёмно-зелёные.







При наличии какой-либо информации о пропавших необходимо сообщить в полицию по телефонам: 8-30131-91-321; 41-432, 89149844434 или 102 (с сот. 112).



