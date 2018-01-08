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В Улан-Удэ росгвардейцы, преследуя грабителя, спасли людей из горящего дома
Происшествия, 08.01.2018 09:15
Как уже сообщалось, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли двух человек при пожаре в столице Бурятии. Сейчас стало известно, что в это время они искали грабителя
Шестого января около четырёх часов утра в полицию поступило сообщение о грабеже в Железнодорожном районе города Улан-Удэ. На место преступления незамедлительно выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, сообщает «Интерфакс-АВН».
Опросив потерпевшую, росгвардейцы установили, что три часа назад в её квартиру ворвались два злоумышленника и под угрозой ножа требовали ценности.
- От испуга пожилой женщине стало плохо и она, не оказывая сопротивления, дала возможность преступникам обыскать дом. Нападавшие пытались снять со стены телевизор, но не смогли и, схватив дамскую сумку, убежали с места преступления. Так как женщина страдала сердечной недостаточностью, она смогла сообщить о нападении спустя несколько часов, после того как пришла в себя от происшедшего, - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники, установив приметы нападавших и направление, куда они скрылись, приступили к поиску. В одном из переулков росгвардейцы обнаружили шапку с прорезями для глаз и часть похищенного имущества: в суматохе и в темноте злоумышленники выбросили похищенные золотые украшения и лекарства на снег и скрылись.
Обнаружив похищенное, экипаж вневедомственной охраны вызвал на место обнаружения вещей следственно-оперативную группу.
Продолжая поиск злоумышленников на соседней улице, росгвардейцы заметили возгорание в деревянном двухквартирном доме. Языки пламени вырывались из-под крыши строения. Сообщив о происшествии в дежурную часть для вызова экстренных служб, экипаж начал эвакуацию жильцов. В доме были обнаружены спящие мужчина и женщина.
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