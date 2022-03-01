 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

Замруководителя СУ СКР по Бурятии получил должность в Иркутске

Замруководителя СУ СКР по Бурятии получил должность в Иркутске
Власть,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Сергей Базаров трудился на этом посту более 14 лет

Занимавший пост заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета России по Бурятии Сергей Базаров получил новую должность. Он назначен заместителем руководителя СУ СКР по Иркутской области с 1 марта. Информацию назначении «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе следственного управления по Бурятии.

Кто займёт место Сергея Базарова, пока неизвестно.

Базаров трудился замглавы СУ СКР по Бурятии более 14 лет.

Сергей Базаров родился 29 августа 1959 года в городе Черемхово Иркутской области. В 1982 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета.

После окончания учёбы начал работу в органах прокуратуры Бурятии.

В 1982 – 1983 гг. стажёр прокуратуры Улан-Удэ Бурятской АССР;
1983 – 1987 гг. стажёр, старший следователь, заместитель прокурора Октябрьского района Улан-Удэ;
1987 – 1989 гг. прокурор отдела общего надзора прокуратуры Бурятской АССР;
1989 – 1989 гг. следователь прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ;
1989 – 1990 гг. преподаватель профсоюзных курсов по подготовке профактива;
1990 – 1993 гг. прокурор, старший прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах МВД прокуратуры Республики Бурятия;
1993 – 1996 гг. следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Бурятия;
1997 – 2003 гг. член коллегии адвокатов Республики Бурятия;
2003 – 2007 гг. старший следователь, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Бурятия.
С 7 сентября 2007 года по 1 марта 2022-го заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия. Имеет специальное звание - полковник юстиции.

Отметим, подобные «горизонтальные» рокировки высокопоставленных силовиков из одного региона в другой – не редкость.

К слову, руководитель следственного управления по Бурятии Вячеслав Сухоруков сперва десять лет занимал эту должность, затем несколько возглавлял Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте, после чего вернулся на прежний пост. 
назначение следственный комитет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Замруководителя СУ СКР по Бурятии получил должность в Иркутске
Замруководителя СУ СКР по Бурятии получил должность в Иркутске
Власть, 01.03.2022
Сергей Базаров трудился на этом посту более 14 лет
Завершился первый этап переговоров России и Украины
Завершился первый этап переговоров России и Украины
Власть, 01.03.2022
Члены российской делегации заявляют, что «стороны услышали друг друга»
Районные власти в Бурятии наказали за медлительность
Районные власти в Бурятии наказали за медлительность
Власть, 01.03.2022
Сельчанину своевременно не ответили на запрос 
Уроженка Бурятии заняла пост в правительстве Дагестана
Власть, 01.03.2022
Рашия Алиева родилась в Бурятии, но практически всю жизнь живёт в Дагестане
Россия закрыла небо для воздушных судов Великобритании
Россия закрыла небо для воздушных судов Великобритании
Власть, 25.02.2022
Росавиация приняла ответные шаги на недружественные решения
В ЦУР Забайкалья назначен новый руководитель
В ЦУР Забайкалья назначен новый руководитель
Власть, 25.02.2022
Натия Зайкина начала исполнять руководящие обязанности с 8 февраля
Председатель комитета Хурала Бурятии объяснил отставку ковидом
Председатель комитета Хурала Бурятии объяснил отставку ковидом
Власть, 25.02.2022
Кандидатура того, кто претендует на место Аркадия Цыбикова, определена
Сайт правительства Бурятии перестал работать
Сайт правительства Бурятии перестал работать
Власть, 25.02.2022
Сайт не загружается с самого утра
Экс-министр внутренних дел Бурятии назвал решения о признании ДНР и ЛНР своевременными
Экс-министр внутренних дел Бурятии назвал решения о признании ДНР и ЛНР своевременными
Власть, 25.02.2022
Иван Калашников: «Принятое решение президентом совершенно обоснованное»
Facebook блокировал страницу чиновника мэрии Улан-Удэ
Facebook блокировал страницу чиновника мэрии Улан-Удэ
Власть, 25.02.2022
Блокировка, вероятно, связана с позицией чиновника по Украине
На сайте минобрнауки Бурятии «всплыли» поддельные дипломы
На сайте минобрнауки Бурятии «всплыли» поддельные дипломы
Власть, 24.02.2022
Ситуация немало рассмешила жителей Бурятии
Бывшего зампреда правительства Бурятии осудили условно
Бывшего зампреда правительства Бурятии осудили условно
Власть, 24.02.2022
Алексей Мишенин признан виновным по делу о крупном хищении
Минобороны РФ: Гражданскому населению Украины ничего не угрожает
Минобороны РФ: Гражданскому населению Украины ничего не угрожает
Власть, 24.02.2022
Выводятся из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^