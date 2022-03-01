Замруководителя СУ СКР по Бурятии получил должность в Иркутске

Власть, Фото: СУ СКР по Бурятии

Сергей Базаров трудился на этом посту более 14 лет



Занимавший пост заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета России по Бурятии Сергей Базаров получил новую должность. Он назначен заместителем руководителя СУ СКР по Иркутской области с 1 марта. Информацию назначении «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе следственного управления по Бурятии.



Кто займёт место Сергея Базарова, пока неизвестно.



Базаров трудился замглавы СУ СКР по Бурятии более 14 лет.



Сергей Базаров родился 29 августа 1959 года в городе Черемхово Иркутской области. В 1982 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета.



После окончания учёбы начал работу в органах прокуратуры Бурятии.



В 1982 – 1983 гг. стажёр прокуратуры Улан-Удэ Бурятской АССР;

1983 – 1987 гг. стажёр, старший следователь, заместитель прокурора Октябрьского района Улан-Удэ;

1987 – 1989 гг. прокурор отдела общего надзора прокуратуры Бурятской АССР;

1989 – 1989 гг. следователь прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ;

1989 – 1990 гг. преподаватель профсоюзных курсов по подготовке профактива;

1990 – 1993 гг. прокурор, старший прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах МВД прокуратуры Республики Бурятия;

1993 – 1996 гг. следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Бурятия;

1997 – 2003 гг. член коллегии адвокатов Республики Бурятия;

2003 – 2007 гг. старший следователь, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Бурятия.

С 7 сентября 2007 года по 1 марта 2022-го заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия. Имеет специальное звание - полковник юстиции.



Отметим, подобные «горизонтальные» рокировки высокопоставленных силовиков из одного региона в другой – не редкость.



К слову, руководитель следственного управления по Бурятии Вячеслав Сухоруков сперва десять лет занимал эту должность, затем несколько возглавлял Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте, после чего вернулся на прежний пост.

