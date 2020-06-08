В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения России

Рабочая группа пробудет в регионе несколько дней
Члены рабочей группы из федерального центра несколько дней будут работать в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба краевого правительства. В том числе прилетел замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.
Главной целью визита стали текущая обстановка в медорганизациях региона в период пандемии. Будут осмотрены объекты здравоохранения и дан оценка готовности амбулаторного этапа.
- Ситуация в Забайкальском крае развивается также, как и везде в стране. Организация медпомощи в регионе должна меняться в зависимости от эпидобстановки. Задача номер один для нас – это помочь организовать амбулаторную службу. Поэтому сегодня и завтра нам предстоит посетить несколько медучреждений, которые оказывают медицинскую помощь населению есть с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекцией и теми, у кого подозрение на заболевание. А также оценить готовность амбулаторного этапа на базах двух крупных клинических медицинских центров, как взрослого, так и детского, - прокомментировал заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
В составе рабочей группы пять человек, в том числе помощник министра, замдиректора по организационной методической работе, врач-инфекционист и врач-пульмонолог.
За два дня работы планируется посетить главный моногоспиталь Читы на базе первой городской больницы, онкологический диспансер, госпиталь для ветеранов войн, клинический медицинский и детский клинический медицинский центры. А также краевую клиническую и инфекционную больницу.
28 мая в регион прибыли шесть медицинских специалистов из федерального центра с целью проведения консультаций тяжёлых пациентов в читинском моностационаре.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в районе посёлка Каштак по поручению президента России начал функционировать полевой многопрофильный госпиталь Восточного военного округа с мощностью на сто коек для пациентов с лёгкими формами коронавирусной инфекции. Полевой госпиталь прибыл из Бурятии.
В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения России
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