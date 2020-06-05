Видео: Из Бурятии в Забайкалье отправился военный мобильный госпиталь

Как сообщал «Байкал-Daily», президент Владимир Путин поручил министерству обороны развернуть мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом в Забайкальском крае. Госпиталь решили разместить в Чите, где есть дефицит хорошо оснащённых коек.
В пресс-службе Восточного военного округа сегодня сообщил, что многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек решили оперативно перебросить в Забайкальский край из Бурятии.
Многопрофильный мобильный военный госпиталь отправился в Читу из города Кяхта. На штатной технике военнослужащим предстоит проехать более 700 километров.
В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники.
- Данный госпиталь имеет самое современное медицинское оборудование. Личный состав профессионально подготовлен. Многие военнослужащие имеют боевой опыт. В целом, могу сказать, госпиталь готов к выполнению задач по предназначению, - заявил заместитель командующего общевойсковой армии Восточного военного округа Руслан Абдулхаджиев.
По завершению марша полевой многопрофильный мобильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развёрнут в Чите. Военные медики приступят к приёму и оказанию медицинской помощи местным больным коронавирусом.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приёмо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.
Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.