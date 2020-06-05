В Улан-Удэ завершилась многолетняя тяжба за «Тигров» на мосту

Мэрия Улан-Удэ согласилась выплатить скульптору пять миллионов рублей
Администрация Улан-Удэ должна выплатить известному мастеру Александру Миронову, создателю скульптур «Тигры» и «Сидящие тигры», которые установлены на Селенгинском мосту и бульваре Карла Маркса стоимость скульптур. Многолетний спор на днях разрешился в Арбитражном суде республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», история со скульптурами началась восемь лет назад. В 2012 году ко Дню города четырёх тигров установили на Селенгинском мосту и два недалеко от Русского драмтеатра. Но за скульптуры мастеру никто не заплатил. Выяснилось, что между Мироновым и прежним мэром города Геннадием Айдаевым была устная договорённость, официальных торгов тоже не было.
Каждую скульптуру автор оценил в один миллион рублей. Айдаев обещал скульптору, что в 2013 году из бюджета будут выделены шесть миллионов рублей. Однако затем власть в городе неожиданно сменилась, пришедший на смену Айдаеву Александр Голков платить за скульптуры уже не захотел.
Спустя три года после установки скульптур, в 2015 году Александр Миронов проиграл в суде мэрии. Сумма его иска составляла 35 миллионов рублей. Мастер сетовал, что, сам того не желая, «подарил» скульптуры. К тому моменту неоднократно шла речь о демонтаже тигров.
В январе этого года Александр Миронов, не теряя надежды, в очередной раз подал иск на мэрию. Мастер хотел вернуть скульптуры. Но тогда дело было оставлено без движения, поскольку были поданы ещё не все документы. И 3 июня 2020 года стороны заключили мировое соглашение, производство по делу прекращено.
Из резолютивной части определения суда следует, что мэрия обязана вернуть мастеру стоимость скульптур – в общей сумме 5 миллионов рублей, каждую из которых оценили в 833 тысячи рублей.
- Ответчик обязуется оплатить указанную сумму в течение двух месяцев, - говорится в документе.
В случае, если условия мирового соглашения будут нарушены, то судом в пользу скульптора будет взыскана указанная сумма.
Справка:
Александр Миронов – действительный член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник Калмыкии и заслуженный художник Бурятии.
Автор большинства современных скульптурных композиций в Улан-Удэ. Является создателем «Гостеприимной Бурятии», «Юности Бурятии», памятнику Пушкина, «Студентов», Гэсэра на коне, лучника Мэргэна, воинов на Богатырском мосту и др.
Произведения Миронова находятся в республиканском художественном музее имени Сампилова и в частных коллекциях.
В Улан-Удэ завершилась многолетняя тяжба за «Тигров» на мосту
Власть, Фото:
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