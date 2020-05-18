В Иркутской области водителям обсерваторов доплатят 10000 рублей

Сотрудникам медучреждений деньги будут перечислены до вечера завтрашнего дня
Водители, обеспечивающие работу обсерваторов Иркутской области, получат доплату 10 тысяч рублей. Об этом глава региона Игорь Кобзев заявил сегодня, 18 мая, на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19. Основной темой для обсуждения стали дополнительные выплаты сотрудникам медицинских учреждений за работу с коронавирусными больными, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства области.
- За вчерашний день были произведены все перерасчёты согласно новому постановлению правительства России, в котором убрана фраза «за фактически отработанное время». Все, кто работал в апреле с больными коронавирусной инфекцией, должны в полном объёме сегодня до конца дня получить заработную плату, – подчеркнул Игорь Кобзев, говоря о выплатах из федерального бюджета.
Что касается выплат из областной казны, сегодня в региональные минфин и минздрав должны поступить списки по всем категориям персонала. Непосредственно сотрудникам деньги будут перечислены до вечера завтрашнего дня.
Игорь Кобзев поручил всем главным врачам провести встречи с коллективами, разъяснить порядок и объём дополнительных выплат.
- Обращаю внимание, что впереди – выплаты за май. Ситуация, когда люди вынуждены доказывать свое право на доплату, недопустима, – сказал врио губернатора.
По данным на утро 18 мая, в Иркутской области зарегистрировано 698 заболевших коронавирусом. Прирост за сутки – 97 человек, из них 39 – граждане, прибывшие в регион на работу вахтовым методом.
Глава региона напомнил руководителям компаний, привлекающих для работы приезжих сотрудников: по решению оперативного штаба в Иркутской области до 28 мая приостановлены все перемещения вахтовиков.
- Это наша общая ответственность. Тем более сейчас, когда регион начал постепенно выходить из режима самоизоляции. Трудоустраивайте местных жителей. Если требуются дефицитные специалисты, их, конечно, можно привлекать со стороны, но с соблюдением всех требований безопасности, – отметил Игорь Кобзев.
Исполняющий обязанности губернатора также обратил внимание участников заседания на то, что с 20 мая в области вводится обязательный масочный режим в местах массового пребывания людей и на транспорте.
- От того, как будет соблюдаться масочный режим, насколько строго будут выполняться все предписания Роспотребнадзора и минздрава, настолько быстро мы справимся с этой ситуацией и вернёмся к нормальной жизни, – подытожил Игорь Кобзев.
В Иркутской области водителям обсерваторов доплатят 10000 рублей
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