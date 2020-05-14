С 14 мая были приостановлены все перемещения вахтовиков
Все перемещения вахтовиков в Иркутской области приостановлены до особого распоряжения. Об этом глава региона Игорь Кобзев заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба. В области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики.
– Очень сложная ситуация складывается на сегодняшний день с вахтовиками в Усть-Куте – там за сутки добавилось 56 человек. Несколько случаев – в Бодайбо. С сегодняшнего дня все перемещения вахтовиков должны быть приостановлены до особого распоряжения, – сказал Игорь Кобзев.
На территории этих месторождений вводится карантин. Сейчас в Усть-Куте работает оперативная группа во главе с первым заместителем министра здравоохранения Иркутской области Николаем Корниловым. Специалисты проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, организацию работы обсерваторов, маршрутизацию и иные вопросы.
- Мне нужна полная картина, чтобы принять решение о дальнейших действиях. Мы должны провести полное тестирование всех работников на этих и других месторождениях на территории Иркутской области, – отметил глава региона.
Игорь Кобзев пояснил, что организация лечения и тестирования, обеспечение лекарственными средствами, разворачивание полевого и стационарного госпиталей – это вопросы тесного взаимодействия регионального минздрава, оперативных штабов на местах и руководства компаний.
С 14 мая в Иркутской области началась реализация первого этапа плана выхода из режима ограничений. Сегодня возобновляет работу ряд предприятий, главное условие – соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора, мер дезинфекции и социального дистанцирования. Игорь Кобзев напомнил: от ответственности каждого будет зависеть переход региона ко второму этапу выхода из ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области большинство заболевших за сутки – вахтовики
Власть, Фото:
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