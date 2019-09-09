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Глава Бурятии: «Мы слышим людей, которые голосовали за других кандидатов»

Глава Бурятии: «Мы слышим людей, которые голосовали за других кандидатов»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов поблагодарил всех, кто пришёл голосовать на выборы

Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил жителей, принявших участие в выборах 8 сентября. Он также пожелал победившим кандидатам реализации намеченных планов и задач, цитирует Цыденова пресс-служба правительства Бурятии.

- Уважаемые земляки! Вчера прошёл единый день голосования в городе Улан-Удэ и 11 муниципальных образованиях. Проходили выборы мэра столицы республики, городских, районных советов депутатов и другие. Хочу напомнить, что я сам был инициатором прямых выборов мэра Улан-Удэ и впервые за 12 лет прямые выборы состоялись. Хочу поблагодарить всех жителей республики, которые пришли на голосование, высказали свою позицию как в городе, так и в районах. Перед нами много задач, много вопросов, которые требуют решения. Победили те кандидаты, которых люди поддержали, у каждого своя программа, свои предложения и план работы, который они обязаны реализовать в полном объеме. Мы также слышим и тех людей, которые голосовали за других кандидатов, за те предложения, которые озвучивались в ходе предвыборной кампании, потому что вместе живем в одной республике, в одном городе. У нас общая судьба и общие задачи. Хочу поблагодарить всех за участие, пожелать успехов, и чтобы все задачи, которые мы перед собой ставим, которые обещали людям – были реализованы! – обратился к жителям Бурятии Алексей Цыденов.

Всего в республике завершились 26 избирательных кампаний. Жители Улан-Удэ избирали мэра и депутатов горсовета. Явка в столице составила более 34%, что на 8% выше чем в 2014 году, когда избирался предыдущий созыв горсовета.

Мэром избран Игорь Шутенков, за которого отдали свой голос 54 142 избирателей или 52,52%. Второе место занял коммунист, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев с результатом 37 706 голосов или 36,58%. За телеведущего Батодалая Багдаева отдали свои голоса 2 485 избирателей или 2,41%, прежнего заместителя мэра Алексея Хандархаева – 2 101 или 2,04% и представителя ЛДПР Николая Чимитова – 1413 или 1,37%.

По результатам выборов в Улан-Удэнский городской совет депутатов избраны следующие: Сергей Кавелин, Вадим Бредний, Чимит Бальжинимаев, Саян Бальжиров, Анатолий Белоусов, Василий Иванов, Дмитрий Турченюк, Александр Иринчеев, Михаил Гергенов, Александр Мельников, Виктор Ефремов, Дмитрий Сигачёв, Василий Цыремпилов, Владимир Ильин, Валерий Шагжитаров, Сергей Бурдиков, Долгор Норбоева, Людмила Пахомова, Батор Лудупов, Жаргал Цыбиков, Владимир Тулонов, Дмитрий Путилин, Елена Вахрушкинова, Анатолий Сахнов, Денис Гармаев, Геннадий Бадмаев, Беликто Цыбиков, Валерий Амагыров, Андрей Банзарон и Анатолий Перепелица.

В целом «Единая Россия» получила 24 из 30 мандатов в горсовете, а также есть два самовыдвиженца, лояльных этой партии. В горсовете два коммуниста, один справедливоросс и один ЛДПРовец.
глава Бурятии Алексей Цыденов выборы
 
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