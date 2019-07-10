Прокуратура проверит планы по массовой вырубке леса в Иркутске

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутске появилась угроза исчезновения леса в микрорайонах Университетский, Первомайский и Юбилейный
На месте леса хотят построить жилые комплекса.
Против выступает председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.
- 14 мая 2019 года в генеральный план Марковского муниципального образования решением Думы были внесены корректировки. Однако после публикации документов на сайте Марковского МО выяснилось, что изменений предусмотрено гораздо больше, чем было заявлено. В частности, вместо лесов запланированы зоны индивидуальной жилой застройки, жилой застройки от 1 до 4 этажей, от 5 до 8 этажей и выше. Площадь участков по предварительным подсчетам исчисляется сотнями гектаров, - сообщает пресс-служба Думы Иркутска.
Публичные слушания по внесению соответствующих изменений в правила землепользования и застройки проходят со 2 по 5 июля.
- Жители активно выступают против. Сейчас наша задача – вернуть генеральный план на доработку. Изменения должны учитывать мнение жителей не только Маркова, но и Иркутска, потому что эти леса расположены рядом с иркутскими микрорайонами. Мы должны сохранить лес вокруг Иркутска, - сказала депутат думы Иркутского района от Марковского муниципального образования Анна Янчуковская.
Евгений Стекачев подчеркнул, что под угрозу попадает, в том числе, березовый лес в микрорайоне Университетском, а также зелёные зоны в Первомайском и Юбилейном.
- Коллега от Иркутского района обратилась к депутатам Думы Иркутска за поддержкой и помощью в решении проблемы, которая напрямую касается жителей нашего города. Сложившиеся обстоятельства требуют немедленного вмешательства. Направлю письмо в прокуратуру Иркутской области с просьбой разобраться. Также с депутатами обсудим, как Дума может повлиять на ситуацию, - подчеркнул председатель Думы Иркутска.
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