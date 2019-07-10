Прокуратура проверит планы по массовой вырубке леса в Иркутске

На месте леса хотят построить жилые комплекса.Против выступает председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.- 14 мая 2019 года в генеральный план Марковского муниципального образования решением Думы были внесены корректировки. Однако после публикации документов на сайте Марковского МО выяснилось, что изменений предусмотрено гораздо больше, чем было заявлено. В частности, вместо лесов запланированы зоны индивидуальной жилой застройки, жилой застройки от 1 до 4 этажей, от 5 до 8 этажей и выше. Площадь участков по предварительным подсчетам исчисляется сотнями гектаров, - сообщает пресс-служба Думы Иркутска.Публичные слушания по внесению соответствующих изменений в правила землепользования и застройки проходят со 2 по 5 июля.- Жители активно выступают против. Сейчас наша задача – вернуть генеральный план на доработку. Изменения должны учитывать мнение жителей не только Маркова, но и Иркутска, потому что эти леса расположены рядом с иркутскими микрорайонами. Мы должны сохранить лес вокруг Иркутска, - сказала депутат думы Иркутского района от Марковского муниципального образования Анна Янчуковская.Евгений Стекачев подчеркнул, что под угрозу попадает, в том числе, березовый лес в микрорайоне Университетском, а также зелёные зоны в Первомайском и Юбилейном.- Коллега от Иркутского района обратилась к депутатам Думы Иркутска за поддержкой и помощью в решении проблемы, которая напрямую касается жителей нашего города. Сложившиеся обстоятельства требуют немедленного вмешательства. Направлю письмо в прокуратуру Иркутской области с просьбой разобраться. Также с депутатами обсудим, как Дума может повлиять на ситуацию, - подчеркнул председатель Думы Иркутска.