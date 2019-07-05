В Иркутске хотят вырубить лес в трёх микрорайонах

По его словам, площадь участков, по предварительным подсчётам, исчисляется сотнями гектаров.









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В Иркутске появилась угроза исчезновения леса в микрорайонах Университетский, Первомайский и Юбилейный. Вместо него запланированы зоны жилой застройки многоэтажками. Об этом сообщил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.Евгений Стекачев сообщил о сборе подписей в защиту зелёного пояса в адрес губернатора и прокурора Иркутской области.Подпись можно оставить в приёмной депутата по адресу: Университетский, 70, кабинет 10 с 11:00 до 19:00.