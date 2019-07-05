В Иркутске хотят вырубить лес в трёх микрорайонах

Вместо леса планируется строить многоэтажки
В Иркутске появилась угроза исчезновения леса в микрорайонах Университетский, Первомайский и Юбилейный. Вместо него запланированы зоны жилой застройки многоэтажками. Об этом сообщил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.
По его словам, площадь участков, по предварительным подсчётам, исчисляется сотнями гектаров.
Евгений Стекачев сообщил о сборе подписей в защиту зелёного пояса в адрес губернатора и прокурора Иркутской области.
Подпись можно оставить в приёмной депутата по адресу: Университетский, 70, кабинет 10 с 11:00 до 19:00.
Прокуратура выявила нарушения
В дело вмешалась прокуратура
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Бурятии ООО «ЭкоАльянс» получил первую партию новых мусорных контейнеров
Женщины торговали на трассе омулем и хариусом
Пострадавшие от сильнейшего наводнения тулунцы получили 10 тонн продуктов
В правительстве Бурятии прошёл «круглый стол» по вопросу административного давления на бизнес
Общий вес курятины составит более 10 кг
Прокурор Ольхонского района обратился в суд с иском к ЗАО «Сельстрой» о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде и запрете деятельности базы отдыха «Зуун-Хагун» на землях сельскохозяйственного назначения
Филиал Россети Сибирь в Бурятии один из лидеров по количеству звонков на «горячую линию» в Сибири
В Улан-Удэ стартовал пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности»
Ранее на улан-удэнских АЗС общественники выявляли низкое качество бензина
Управление Роспотребнадзора республики провело проверки во всех организациях отдыха и оздоровления детей
Сегодня у горожан хорошо востребована продукция формата фермерских магазинов – мясо курицы и домашние яйца
Сезон большого молока начался с обновления традиционной линейки молочной продукции – это молоко, кефир, снежок, сметана и сливочное масло. Благодаря обновлению любимые многими продукты в плёнке стали выглядеть более современными и «вкусными» для потребителей
2 июля в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края состоялось обсуждение проекта строительства приюта для временного содержания животных в Чите