На уборку берега озера выйдут чиновники Минприроды края
В Забайкалье состоится экологическая акция по очистке береговой полосы озера Арахлей. Она пройдёт 24 мая в рамках международной акции «Чистые берега Евразии», которая приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды. В акции примут участие сотрудники краевого министерства природных ресурсов и подведомственные ему учреждения.
Продолжение акции пройдёт в сентябре этого года с участием неравнодушных граждан, сотрудников исполнительной власти, добровольцев и представителей общественных организаций.
По информации пресс-службы Минприроды края, экосистема озёр, в отличие от рек, замкнута и при усиленном антропогенном воздействии может утратить способность к самоочищению. Именно поэтому одним из важнейших мероприятий по сохранению экосистемы является очистка береговой полосы.
В Забайкалье почистят озеро Арахлей
Власть, Фото:
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