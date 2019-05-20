В Забайкалье почистят озеро Арахлей

На уборку берега озера выйдут чиновники Минприроды края



В Забайкалье состоится экологическая акция по очистке береговой полосы озера Арахлей. Она пройдёт 24 мая в рамках международной акции «Чистые берега Евразии», которая приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды. В акции примут участие сотрудники краевого министерства природных ресурсов и подведомственные ему учреждения.



Продолжение акции пройдёт в сентябре этого года с участием неравнодушных граждан, сотрудников исполнительной власти, добровольцев и представителей общественных организаций.



По информации пресс-службы Минприроды края, экосистема озёр, в отличие от рек, замкнута и при усиленном антропогенном воздействии может утратить способность к самоочищению. Именно поэтому одним из важнейших мероприятий по сохранению экосистемы является очистка береговой полосы.

