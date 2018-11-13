Минтуризма в Бурятии нарушало закон

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, министерством туризма Бурятии нарушали закон, отвечающий за создание условий для повышения инвестиционной привлекательности отрасли туризма, развитие малого и среднего предпринимательства.



- Министерством не принимались меры к приведению отраслевых нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством, исключению из них коррупциогенных факторов, - уточняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.



С нарушением срока и порядка рассматривались обращения предпринимателей, им не оказывалась методическая и консультационная помощь. Работа министерства не в полной мере освещалась на официальном сайте.



Кроме того, министерством не принимались меры к заключению соглашений с муниципалитетами о создании на их территориях зон экономического благоприятствования.



По результатам рассмотрения представления, внесённого министру туризма республики, выявленные нарушения закона устранены, приняты меры к их недопущению впредь. В дисциплинарном порядке наказано 4 должностных лица министерства, административном – 2.

