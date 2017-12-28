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Глава Бурятии обсудит с Медведевым строительство перинатального центра Улан-Удэ

Глава Бурятии обсудит с Медведевым строительство перинатального центра Улан-Удэ
Власть,  28.12.2017 18:35 Фото:Пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии находится с двухдневным рабочим визитом в Москве

Сегодня Алексей Цыденов принимает участие в совещании под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросам строительства перинатального центра. 

В настоящий момент здание перинатального центра в Улан-Удэ возведено, завершены работы по благоустройству и обшивке фасада, проводятся внутренние отделочные работы, выполняется монтаж медицинского и технологического оборудования. Фактическое выполнение работ на объекте составляет 89%. 

Подрядной организацией направлен актуализированный график производства работ о продлении срока окончания строительства и оформления разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра до 28 февраля 2018 года, сообщает пресс-служба правительства республики. 

В среду, 27 декабря Глава Бурятии принял участие в заседании Государственного совета под председательством Владимира Путина, посвящённого мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Участники заседания обсудили конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата; отдельно рассматривались результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

В этот же день Глава Бурятии в числе недавно избранных губернаторов принял участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Лидер государства поздравил руководителей регионов с наступающим Новым Годом, и пожелал им успешной работы в следующем году.
 
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