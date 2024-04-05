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Улица Ленина в Улан-Удэ кратно опережает Александровский сад в голосовании по благоустройству

Улица Ленина в Улан-Удэ кратно опережает Александровский сад в голосовании по благоустройству
Общество, 

Ремонт запланирован на 2025 год

На 23 день голосования за объекты благоустройства в центре Улан-Удэ пешеходная часть улицы Ленина («Арбат») опережает проекты реконструкции Александровского сада с западной стороны Гостиных рядов.

На момент публикации новой два плана модернизации улицы Ленина набрали 8152 голоса. Два проекта реконструкции Александровского сада - 2498 голосов.

Как сообщал «Байкал-Daily», от количества проголосовавших зависит, как будут распределяться субсидии на благоустройство территорий по проекту. Учитывается активность каждого муниципального образования, на территории которого реализуются мероприятия по благоустройству.

Проголосовать за выбранный объект и понравившийся дизайн-проект можно двумя способами:

- самостоятельно через приложение «Госуслуги»;
- через волонтёров.

Чтобы проголосовать самостоятельно, нужно:

- Перейти на сайт https://03.gorodsreda.ru/ , авторизация через «Госуслуги»;
- Выбрать для голосования регион, затем муниципальное образование;
- Выбрать из списка одну общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь: улица Ленина («Арбат») или Александровский сад;
- Выбрать из списка по одному из дизайн-проектов для каждой территории.

Отдать свой голос за ту или иную территорию могут горожане с 14 лет и старше до 30 апреля.
благоустройство голосование

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