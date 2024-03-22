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В нацпарке Бурятии проведут зимний праздник

В нацпарке Бурятии проведут зимний праздник
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он состоится уже в эту субботу, 23 марта

Завтра, 23 марта, в Бурятии состоится праздник «Зимние забавы в Чивыркуе». Мероприятие проведут в посёлке Курбулик Баргузинского района, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

По информации организаторов, программа запланирована насыщенная. Любители ловить рыбу смогут проверить свою удачу в соревнованиях «Чивыркуйская рыбалка». Для поклонников активного зимнего спорта подготовили два вида конкурсов: соревнования «Чивыркуйская ватрушка» и абсолютно новый командный турнир «Байкальский метлобол». Самые творческие гости попробуют себя в конкурсе-дефиле «Заповедный карнавал». Ознакомиться с положениями и условиями участия можно на сайте «Заповедного Подлеморья».

Кроме этого, гостей ждёт праздничная программа «Чивыркуйский переполох» и музыкальные выступления. Желающие также могут попробовать свои силы в мини-гольфе прямо на льду Чивыркуйского залива.

Начало первых соревнований - рыбалки - в 10:00. Торжественное открытие праздника запланировано на 12:30.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Праздники Байкал конкурс соревнования рыбалка национальный парк

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