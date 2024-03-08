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В нацпарке Бурятии состоятся «Зимние забавы» на Байкале

В нацпарке Бурятии состоятся «Зимние забавы» на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В рамках праздника будут организованы несколько конкурсов и соревнований

23 марта в Бурятии, в Забайкальском национальном парке состоится зимний праздник «Зимние забавы в Чивыркуе». В рамках традиционного фестиваля будут проведены несколько конкурсов и соревнований, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Так, в Чивыркуйском заливе, в окрестностях посёлка Курбулик пройдут соревнования по любительскому подлёдному лову «Чивыркуйская рыбалка». К участию допускаются все желающие. Дети до 14 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении родителей, родственников или законных представителей.

Ловля производится удочкой в один тур продолжительностью 2 часа. В первые 30 минут после старта участники должны пробурить лунку и приступить к ловле рыбы. Победитель определяется по наибольшему пойманному улову. Он получит кубок, а также диплом и ценный приз. Призёры соревнований награждаются дипломами и ценными подарками.

В командных соревнованиях «Байкальский метлобол» принимают участие команды от 3 до 5 человек. Участвовать могут все желающие участники старше 7 лет. Задача участников как можно скорее перебросить все пластиковые шары на сторону противника при помощи щётки для пола. Победители каждого тура соревнуются между собой до выявления полного победителя.

В творческом конкурсе-дефиле «Заповедный карнавал» принимают участие все желающие. Для участия необходимо представить костюм любого героя русских народных сказок или советских и-российских мультфильмов. Каждый участник представляет свой костюм посредством прохождения двух этапов:
– Дефиле в образе (демонстрация костюма участником на сцене);
– «Визитная карточка» (творческое выступление: песня, танец, сценка, художественная декламация и т.д.).

«Чивыркуйская ватрушка» – соревнование по преодолению препятствий. В конкурсе принимают участие все желающие старше 6 лет. Участникам необходимо быть в паре. Один участник сидит в ватрушке, второй везёт её при помощи верёвки. Стартующие должны пройти всю полосу препятствий с наименьшим временным показателем.

О времени начала конкурсов и соревнований на «Зимних забавах в Чивыркуе» организатор сообщит позднее.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Праздники Байкал конкурс соревнования рыбалка

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