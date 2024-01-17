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В Бурятии директор нацпарка получил 20-тысячный штраф за стихийную свалку

В Бурятии директор нацпарка получил 20-тысячный штраф за стихийную свалку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он нарушил федеральный закон о госзакупках

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила нарушения федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» со стороны руководства нацпарка «Тункинский». Вскрылось всё при надзоре за реализацией национального проекта «Экология».

Как выяснилось, при ликвидации несанкционированного полигона на территории резервата в реестре закупок не разместили обязательную информацию и документы о применении мер ответственности за неисполнение условий контракта подрядчиком. Таким образом, учреждение нарушило принцип открытости и прозрачности информации о контрактной системе, предусмотренный в вышеупомянутом ФЗ.

По постановлению межрайонного природоохранного прокурора управление федеральной антимонопольной службы России по Бурятии привлекло директора нацпарка к административной ответственности по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ. Ему назначили штраф размером в 20 тысяч рублей.
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