Большинство улан-удэнцев не собираются отмечать старый Новый год

А остальные хотят праздновать его в семейном кругу



Старый Новый год в России традиционно отмечают в середине января. Он наступает в ночь с 13-го на 14-ое число. Появление этого праздника связано со сменой летоисчисления которая произошла в 1918 году по постановлению советского правительства. Тогда страна перешла с юлианского календаря на григорианский, по которому к тому времени уже жила большая часть Европы.



Соответственно, все даты сдвинулись на 13 дней. Так получилось, что 1 января по старому стилю стало соответствовать 14 января по новому.



Опрос, который провели недавно специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, показал, что отмечать старый Новый год в этот раз собирается только каждый третий житель бурятской столицы (32%). Причём речь идёт не про обильное застолье, а про скромные домашние посиделки.



Среди тех, кто хочет устроить праздник, женщин чуть больше, чем мужчин (33% и 31% соответственно). Больше всего желающих отметить неофициальную дату – среди улан-удэнцев старше 45 лет (37%). По их мнению, «это наша история» и «забывать её нельзя». Ну а 4% горожан встретят Старый новый год в кругу коллег.



