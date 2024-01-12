12 января

11 января

Популярное

Большинство улан-удэнцев не собираются отмечать старый Новый год

Большинство улан-удэнцев не собираются отмечать старый Новый год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А остальные хотят праздновать его в семейном кругу

Старый Новый год в России традиционно отмечают в середине января. Он наступает в ночь с 13-го на 14-ое число. Появление этого праздника связано со сменой летоисчисления которая произошла в 1918 году по постановлению советского правительства. Тогда страна перешла с юлианского календаря на григорианский, по которому к тому времени уже жила большая часть Европы.

Соответственно, все даты сдвинулись на 13 дней. Так получилось, что 1 января по старому стилю стало соответствовать 14 января по новому.

Опрос, который провели недавно специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, показал, что отмечать старый Новый год в этот раз собирается только каждый третий житель бурятской столицы (32%). Причём речь идёт не про обильное застолье, а про скромные домашние посиделки.

Среди тех, кто хочет устроить праздник, женщин чуть больше, чем мужчин (33% и 31% соответственно). Больше всего желающих отметить неофициальную дату – среди улан-удэнцев старше 45 лет (37%). По их мнению, «это наша история» и «забывать её нельзя». Ну а 4% горожан встретят Старый новый год в кругу коллег.

Новый год праздник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из Бурятии в Монголию и Китай отправлено более 340 тысяч кубометров древесины
Из Бурятии в Монголию и Китай отправлено более 340 тысяч кубометров древесины
Общество, 12.01.2024
Россельхознадзор предоставил данные за прошедший год 
Большинство улан-удэнцев не собираются отмечать старый Новый год
Большинство улан-удэнцев не собираются отмечать старый Новый год
Общество, 12.01.2024
А остальные хотят праздновать его в семейном кругу
В Бурятии построят новый водовод за 600 миллионов
В Бурятии построят новый водовод за 600 миллионов
Общество, 12.01.2024
Чистую воду получат жители села Мухоршибирь  
Иркутская зоогалерея до весны запаслась ёлочками
Иркутская зоогалерея до весны запаслась ёлочками
Общество, 12.01.2024
Новогодние деревья установили в вольерах 
В Улан-Удэ устроят флешмоб в национальных дэгэлах
В Улан-Удэ устроят флешмоб в национальных дэгэлах
Общество, 12.01.2024
К #ДэгэлФлешмобу могут присоединиться все желающие
Улан-удэнскому СИЗО подарили 300 книг
Улан-удэнскому СИЗО подарили 300 книг
Общество, 12.01.2024
Подарок сделали сотрудники ВСГУТУ
В Улан-Удэ продолжается Байкальский рождественский фестиваль
В Улан-Удэ продолжается Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 12.01.2024
Состоялся концерт «Шедевры вокальной музыки»
В двух сёлах Бурятии борются с наледными водами
В двух сёлах Бурятии борются с наледными водами
Общество, 12.01.2024
На днях здесь ввели режим повышенной готовности
В Бурятии сельчане пожаловались на безобразие
В Бурятии сельчане пожаловались на безобразие
Общество, 12.01.2024
Дорожники поблагодарили неравнодушных сельчан за обращение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^