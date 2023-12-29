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В Бурятии взрывотехники осматривают общественные места перед праздниками

В Бурятии взрывотехники осматривают общественные места перед праздниками
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В новогодние праздники росгвардейцы обеспечат охрану общественного порядка и безопасность

В праздничные новогодние и рождественские дни росгвардейцы, полицейские, народные дружинники, работники частных охранных организаций и казаки обеспечат безопасность жителей и гостей Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, маршруты групп задержания вневедомственной охраны скорректированы и приближены к местам проведения праздничных мероприятий.

Росгвардейцы организовали комплексная работа по обследованию мест проведения праздничных мероприятий. В преддверии Нового года взрывотехники проводят профилактические осмотры мест с массовым пребыванием граждан.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы усилили контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

Жителей Бурятии просят при обнаружении подозрительных предметов и в незамедлительно информировать правоохранительные органы.


Росгвардия Новый год

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