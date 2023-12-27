В Бурятии осуждённых свозили в дацан





Осужденные участка колонии-поселения при исправительной колонии №1 (Гусиноозёрск) посетили Загустайский дацан.- Они поприсутствовали на молебне «Банзарагша» направленном на благополучие детей и пожилых людей. Также для осуждённых организовали экскурсию по дацану, где Чингис-лама рассказал об истории создания монастыря. После чего священнослужитель провел личные беседы с осуждёнными, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.Выезд в дацан разрешили только положительно характеризующимся осуждённым.