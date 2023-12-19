Жительница Улан-Удэ отметила 95-летие

Юбиляр – уроженка Тункинского района
В Бурятии поздравили с 95-летием Дарю Ишеевну Бадмаеву. Юбиляру вручили персональные поздравления от президента России, главы РБ и республиканского министерства социальной защиты, благодарственные письма от администраций Закаменского района и города Закаменск, совета депутатов района, социальной защиты населения.
Даря Селиванова родилась 15 декабря 1928 года в Тункинском районе, в селе Хурай-Хобок. Во время войны работала в колхозе на отарах, уборке. Затем работала в Заиграево на лесоповале. Там познакомилась Ринчином Жугдуровичем Бадмаевым, уроженцем села Мыла, вышла за него замуж. В семье родились два сына. В конце 1950-х годов семья переехала в посёлок Баянгол. Здесь именинница работала в поселковом совете курьером. Юбиляр награждена многочисленными наградами.
У Дари Ишеевны 14 внуков и правнуков. В данное время она проживает в городе Улан-Удэ. Об этом сообщает «Закамна-инфо. 24/7» со ссылкой на отдел по работе с общественными объединениями.
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