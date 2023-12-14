В центре Улан-Удэ появятся ледяные сани, Чебурашка и вертолёт



В середине сентября на официальном сайте госзакупок завершился аукцион на возведение ледового городка в самом центре бурятской столицы. Он



Работы стартовали в конце ноября, а убрать всё должны не позже 19 февраля 2024-го. Впрочем, демонтаж ещё могут перенести – это зависит от погодных условий. В середине сентября на официальном сайте госзакупок завершился аукцион на возведение ледового городка в самом центре бурятской столицы. Он обойдётся в 9 миллионов 124 тысячи 160 рублей . Подрядчик – та же компания, что готовила площадь Советов к 2021-му году.Работы стартовали в конце ноября, а убрать всё должны не позже 19 февраля 2024-го. Впрочем, демонтаж ещё могут перенести – это зависит от погодных условий.



В центре уже установили красавицу-ёлку – скоро на неё повесят 1000 шаров и гирлянды. На территории городка также появится большая деревянная горка, катушка поменьше, сцена, шатёр «Звёздное небо» и шрифтовые инсталляции «2024», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!» на постаменте.







Фигур из льда с подсветкой будет почти два десятка, и большинство из них – 13 – как и прошлый раз, сделают за счёт местных бизнесменов и предпринимателей. Уже готовы Дед Мороз и Снегурочка и символ наступающего 2024 года – Дракон. Скоро площадь украсят Чебурашка, кот, сани с подарком, ещё одни – с собаками, два зайца, вертолёт и Змей Горыныч.



Ранее заместитель председателя комитета городского хозяйства Игорь Мункуев пояснил, что из вышеупомянутых 9 миллионов два уйдут на налоги и ещё два – на демонтаж. Остаётся пять.



- Из этой суммы два с половиной потребуется на изготовление ледовых фигур и катушек, два с половиной – на подсветку скульптур, обустройство сцены и катушки, установку ёлки с каркасом, шара, оборудование «Звёздного неба» и входной группы, – отметил Мункуев. – Новогодний городок будет посвящён тематике Года Дракона.