В районе Бурятии безнадзорным детям подарят праздник

Стартует благотворительная акция «Новогодний Апельсин»
С 14 по 28 декабря в Тарбагатайском районе Бурятии пройдёт традиционная социальная благотворительная новогодняя акция «Новогодний Апельсин». Мероприятие проводится в целях оказания помощи семьям и детям, находящимся в особых социальных условиях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также выявленных безнадзорных детей в ходе рейдовых мероприятий в новогодние праздничные дни.
Акция была организована ещё в декабре 2012 года. С тех пор ежегодно декабрь начинается таким объявлением, сообщает администрация Тарбагатайского района.
Все собранные фрукты и сладости будут переданы детям под Новый Год. Обратиться можно в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Тарбагатайский район» по адресу: с. Тарбагатай ул. Ленина, д.26 (здание бывшего военкомата).
Возрастное ограничение: 0+.
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