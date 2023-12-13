В Иркутске объяснили причину аномальных морозов в регионе

Всему виной «евроазиатский антициклон»
По прогнозу Иркутского гидрометцентра до конца недели в Иркутской области местами сохранятся сильные морозы. О причинах возникновения аномальных морозов в регионе рассказала Инна Латышева, заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета.
На территории Иркутской области в настоящее время наблюдается аномально холодная погода, когда согласно установленным критериям значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°C и более держится в течение не менее 5 суток. В Иркутске после прохождения циклона с выносом тепла 4 декабря и повышения дневных температур до +0,1°С начался активный заток холодных воздушных масс с Арктики, понизивший дневные и ночные температуры на 20 градусов.
- Если говорить о минимумах температур, то, пока в Иркутске не побиты 40-градусные морозы, которые отмечались в эти дни в 1904 и 1947 годах. Хотя, на некоторых метеорологических станциях морозы всё же перекрыли предыдущие минимумы температур. Например, на высокогорной станции Хамар-Дабан, расположенной на высоте 1442 метра, где температуры воздуха не такие низкие, как в котловинах, 9 декабря был установлен новый минимум температур -30,4°С, - сообщила Инна Латышева.
Наряду с аномально-прохладной погодой на ряде метеорологических станций отмечается более опасное погодное явление — сильные морозы, когда минимальная температура воздуха в отдельных районах минус 40°C и ниже держится в течение не менее 5 суток. Таким образом, Иркутская область после аномально жаркой осени вновь оказалась в эпицентре климатических событий, которые в этот раз не обошли и другие регионы России. С теплом в начале декабря, пожалуй, повезло только Магаданской области, где воздух в дневные часы прогревается до минус 3°С, Чукотке и востоку Якутии.
- Если анализировать климатические итоги уходящего года в целом, то иркутяне уже пережили продолжительную волну холода в третьей декаде января, рекордный прогрев до +21,1°С 30 марта, прохладный и самый влажный с почти четырёхмесячной нормой осадков апрель, май, не удивлявший тёплой погодой, прохладное начало лета, 23 дня жаркой погоды с 24 июля по 15 августа, рекордно жаркий за всю историю метеонаблюдений октябрь. Очевидно, последний месяц года решил не изменять традициям и проявил себя максимально в экстремальности и продолжительности волны холода. Хотя, прохладным начало зимы в Иркутске только за два последних десятилетия было не таким редким событием, отмечалось с 2000 по 2003 годы, в 2005, 2012, 2018 годах, но, по силе и продолжительности нынешние холода все же приближаются к показателям начала и второй половины прошлого века. Среди прохладных декабрей нынешнего века можно выделить 2012 год, когда только в течение трёх дней в Иркутске температура воздуха была незначительно выше нормы, дневные температуры часто понижались до минус 20°С, ночные до минус 30°С, 19 дней было со снегом. В декабре прошлого года в Иркутске половина месяца была тёплой, половина прохладной, самая низкая температура воздуха не опускалась ниже минус 27.5°С, 22 декабря воздух прогрелся до минус 4.7°С, - добавила учёная.
С чем связана продолжительная волна холода, охватившая огромные пространства России? В начале нынешней зимы практически вся территория Евразии севернее 50-й параллели оказалась во власти арктического холода. Это типичная форма зимней циркуляции, которая господствовала примерно до второй половины прошлого века. Если говорить о причинах аномальных по силе и значительных по площади холодов, то во многом аномальные холода, как не парадоксально, обязаны теплу над Атлантикой. Тёплый гребень, простирающийся на всю тропосферу и смещающийся с Атлантики на Европейскую часть России и Урал, не только преградил путь атлантическим циклонам, которые зимой оказывают отепляющее влияние, но и усилил меридиональность потоков.
- Иркутская область оказалась под влиянием наиболее выхоложенных воздушных масс с территории Якутии. У поверхности Земли арктические вторжения способствовали объединению арктического, европейского, монгольского и якутского антициклонов в обширный атмосферный вихрь, который я бы назвала по занимаемой им площади не привычным названием «азиатский антициклон», а «евроазиатский антициклон». Причём первенство по тенденциям роста давления держит не азиатский, а европейский центр. Нельзя не учитывать вклада нисходящих потоков холодного воздуха стратосферы и возможного развития там, на высотах более 20 км, не менее интересного события – внезапного стратосферного потепления, которое обычно связано с резкими похолоданиями у Земли. Некоторые даже сопоставляют нынешние события с фильмом-катастрофой «Послезавтра» (12+) и задаются вопросом, не ждёт ли нас новый холодный период, ведь в метеорологии известен «брикнеровский цикл», который выражается в переходе от тёплых к холодным периодам, - пояснила Инна Латышева.
Если говорить о суровости зим, то в Иркутской области самой суровой можно назвать зиму 1968-1969 годов. По совокупному вкладу температурных аномалий трёх зимних месяцев в Иркутске эта зима оказалась на 20 градусов, а на северной станции Ербогачен на 32 градуса холоднее климатической нормы. В преддверии Нового года 31 декабря 1968 года в Иркутске в ранние утренние часы столбик термометра опускался до отметки минус 42,4°С. На севере области в Ербогачене 25 декабря 1968 года было минус 58,6°С. Ещё более лютыми оказались февральские морозы, 10 февраля 1969 года температура воздуха в Ербогачене понизилась до минус 59.5°С. Для сравнения можно привести показатели и самой тёплой зимы 2006-2007 годов в Иркутске, когда 18 декабря столбик термометра поднимался до минус 1°С, 16 января до минус 2,4°С, 2 февраля было +1°С.
- Какой будет нынешняя зима — с высокой точностью не могут подсказать даже самые совершенные модели, поскольку есть много составляющих, в том числе предел предсказуемости порядка 10 дней, выше которого только вероятностная оценка. По тому, как растёт неустойчивость атмосферы в последние годы, погодные и климатические аномалии, увы, будут часто в центре внимания жителей разных регионов, включая Иркутскую область. Пока по предварительным прогнозам Гидрометцентра России на выходные дни с ложбиной атлантического циклона ожидается смягчение зимних холодов в Иркутской области, - сообщили в управлении информационной политики ИГУ.
В Иркутске объяснили причину аномальных морозов в регионе
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