Температура на побережье озера заметно выше, чем вдали от него
Тепло Байкала всё ещё не растрачено. Так, температура вблизи берегов озера выше, чем на отдалении в десятки километров.
Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в Иркутске 12 декабря днём было около 30 градусов ниже ноля по Цельсию. А на острове Ольхон температура была всего -20 . В Больших Котах – -23 . И вода в открытом море волнуется, не поддаётся зиме.
Тем не менее, небольшой морозец на Байкале «кусается». Виноваты в этом ветер и влажность.
Байкал спасает местную погоду от мороза
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