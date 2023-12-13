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В Иркутской области чайник привлёк внимание десятка медведей

В Иркутской области чайник привлёк внимание десятка медведей
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Загадочные кадры были сделаны в Тофаларском заказнике

В Иркутской области фотоловушка зафиксировала на фото и видео проделки более десятка косолапых. И молодые, и матёрые звери ещё весной побывали у зимовья инспекторов в Тофаларском заказнике. И каждый хищник посчитал своим долгом потрогать оставленную людьми пустую металлическую посуду.

Сначала чайник висел над кострищем, но после нескольких визитёров и их настойчивого внимания оказался на земле. Но и там порядком потрёпанное изделие не оставили: им играли в футбол, вывалялись рядом, потом и вовсе выкатили за кадр.

- Что могло привлечь мишек к чайнику? – спрашивают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Подсказка: съедобного в посуде не было!

Иркутская область медведь дикие животные фотоловушка заказник

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