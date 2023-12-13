В Иркутской области чайник привлёк внимание десятка медведей

Загадочные кадры были сделаны в Тофаларском заказнике



В Иркутской области фотоловушка зафиксировала на фото и видео проделки более десятка косолапых. И молодые, и матёрые звери ещё весной побывали у зимовья инспекторов в Тофаларском заказнике. И каждый хищник посчитал своим долгом потрогать оставленную людьми пустую металлическую посуду.



Сначала чайник висел над кострищем, но после нескольких визитёров и их настойчивого внимания оказался на земле. Но и там порядком потрёпанное изделие не оставили: им играли в футбол, вывалялись рядом, потом и вовсе выкатили за кадр.



- Что могло привлечь мишек к чайнику? – спрашивают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Подсказка: съедобного в посуде не было!



