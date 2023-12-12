12 декабря

11 декабря

Популярное

Жителям севера Бурятии сделали перерасчёт за отсутствовавшее тепло

Жителям севера Бурятии сделали перерасчёт за отсутствовавшее тепло
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отопления не было больше суток

27 октября в Северо-Байкальском районе Бурятии произошла коммунальная авария. На центральной котельной посёлке Нижнеангарск была остановлена работа котла в связи с утечкой воды. В посёлке 36 часов не было отопления.

Северобайкальская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства.

Директор ресурсоснабжающей организации получил прокурорское представление. После этого 321 потребителю тепловой энергии произведён перерасчёт платы за теплоснабжение за период его отсутствия.

- Также в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», ему назначено наказание в виде предупреждения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура теплоснабжение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Многострадальный микрорайон Улан-Удэ превращается в зловонную помойку
Многострадальный микрорайон Улан-Удэ превращается в зловонную помойку
Общество, 12.12.2023
На давно закрытый полигон на Стеклозаводе везут отходы с очистных сооружений, заявляют общественники
В Тулуне в 40-градусные морозы резко похолодало в квартирах
В Тулуне в 40-градусные морозы резко похолодало в квартирах
Общество, 12.12.2023
Аварийные ситуации произошли сразу на двух котельных города
В Бурятии сельчане не могут подобраться к больнице из-за гололёда
В Бурятии сельчане не могут подобраться к больнице из-за гололёда
Общество, 12.12.2023
Мухоршибирцы заявили, что территория ЦРБ стала небезопасной
В январе возобновятся авиарейсы Улан-Удэ – Улан-Батор
В январе возобновятся авиарейсы Улан-Удэ – Улан-Батор
Общество, 12.12.2023

Летать будет авиакомпания «ИрАэро»

В Улан-Удэ автобусам выделили больше дизеля, чтобы в салонах было тепло
В Улан-Удэ автобусам выделили больше дизеля, чтобы в салонах было тепло
Общество, 12.12.2023
Водителям напомнили о необходимости заезжать на каждую остановку
«Нерпа со штангой, овощемэн»: В Бурятии дети рисовали ЗОЖ
«Нерпа со штангой, овощемэн»: В Бурятии дети рисовали ЗОЖ
Общество, 12.12.2023
В конкурсе участвовали более 700 детей
Жителям Бурятии разъяснили, можно ли пропускать детсады в сильные морозы
Жителям Бурятии разъяснили, можно ли пропускать детсады в сильные морозы
Общество, 12.12.2023
Родители дошкольников могут решать это самостоятельно
В районе Бурятии проведут лыжные гонки
В районе Бурятии проведут лыжные гонки
Общество, 12.12.2023
Соревнования состоятся в селе Турунтаево
В Улан-Удэ отметят 95-летие со дня рождения Чингиза Айтматова
В Улан-Удэ отметят 95-летие со дня рождения Чингиза Айтматова
Общество, 12.12.2023
В рамках мероприятия подведут итоги нескольких конкурсов
Улан-Удэ примет Байкальский рождественский фестиваль
Улан-Удэ примет Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 11.12.2023
Открытие фестиваля состоится в конце декабря
Киберспортсмены Монголии стали чемпионами мира
Киберспортсмены Монголии стали чемпионами мира
Общество, 11.12.2023
Также у них второе и четвёртое места

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^