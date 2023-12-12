Жителям севера Бурятии сделали перерасчёт за отсутствовавшее тепло

Отопления не было больше суток



27 октября в Северо-Байкальском районе Бурятии произошла коммунальная авария. На центральной котельной посёлке Нижнеангарск была остановлена работа котла в связи с утечкой воды. В посёлке 36 часов не было отопления.



Северобайкальская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства.



Директор ресурсоснабжающей организации получил прокурорское представление. После этого 321 потребителю тепловой энергии произведён перерасчёт платы за теплоснабжение за период его отсутствия.



- Также в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», ему назначено наказание в виде предупреждения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

