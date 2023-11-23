В Мариуполе установят бюста иркутянина – Героя России

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Для него подготовлено место под постамент



В городе Мариуполь ДНР, на аллее Героев готово место под постамент, на который установят бюст иркутянина Эдуарда Дьяконова – Героя России, павшего в боях за город. Об этом рассказала начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.



- Аллея находится на проспекте Ленина – центральной улице Мариуполя. Территорию благоустроят, высадят деревья. Недавно в Мариуполе побывала мама Эдуарда Дьяконова. Она приняла участие в согласовании проекта, - отметила начальник управления.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, кроме того, Ольга Куриленкова и уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Семёнова встретились с уполномоченным по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьей Морозовой. Были достигнуты договорённости о взаимодействии в сфере молодёжной политики и в рамках работы с общественными объединениями.



- Мы договорились о реализации совместных межрегиональных проектов, обсудили большой пласт вопросов по работе с семьями военнослужащих и по защите прав человека, – прокомментировала встречу Светлана Семенова.



