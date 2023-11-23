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На трёх школах в Бурятии не нашли вывесок со шрифтом Брайля

На трёх школах в Бурятии не нашли вывесок со шрифтом Брайля
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушения выявила прокуратура

В трёх школах Селенгинского района Бурятии на входе в здания не было вывесок с указанием наименования организации, графика работы, плана здания, выполненных шрифтом Брайля.

Межрайонная прокуратура направила в суд иски о возложении на школы обязанности установить тактильные таблички, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд иски удовлетворил. Сейчас муниципальные контракты на изготовление вывесок уже заключены.

Окончательное устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.
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