На трёх школах в Бурятии не нашли вывесок со шрифтом Брайля

Нарушения выявила прокуратура



В трёх школах Селенгинского района Бурятии на входе в здания не было вывесок с указанием наименования организации, графика работы, плана здания, выполненных шрифтом Брайля.



Межрайонная прокуратура направила в суд иски о возложении на школы обязанности установить тактильные таблички, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд иски удовлетворил. Сейчас муниципальные контракты на изготовление вывесок уже заключены.



Окончательное устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

