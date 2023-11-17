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Часть улан-удэнцев хотят сделать новогодние каникулы ещё длиннее

Часть улан-удэнцев хотят сделать новогодние каникулы ещё длиннее
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дополнение к ним горожане намерены взять отпуск или отгулы

Новогодние каникулы в этот раз начнутся в последнюю субботу декабря и продлятся по 8 января 2024-го включительно – то есть десять дней. Во вторник, 9-го, наступят трудовые будни. А поскольку 6-ое и 7-ое число выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что 7% жителей бурятской столицы планируют продлить десятидневные праздники за счёт отгулов и отпусков. При этом 5% возьмут их в конце декабря, а 2% – уже после десятидневного отдыха. В основном такие планы – у мужчин (10% против 4% среди женщин) и у улан-удэнцев до 34 лет (11%).

У большинства наших земляков отношение к таким коллегам нейтральное (59%). Практически четверть поддерживает их решение (24%), а вот каждый десятый любителей долгого отдыха не одобряют. Среди последних, как правило – инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры и транспортники.
работа отдых Новый год праздники

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