Длинные новогодние каникулы одобрили более половины улан-удэнцев



Новогодние каникулы в этот раз начнутся в последнюю субботу декабря и продлятся по 8 января 2024-го включительно – то есть десять дней. Во вторник, 9-го, все выйдут на работу. А поскольку 6-ое и 7-ое число выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.



Представители сервиса SuperJob решили выяснить, как к длинным новогодним праздникам относятся жители бурятской столицы. Более половины – 63% – их одобряют. Для них это возможность побыть с семьёй.



А вот 15% наших земляков считают, что десять дней отдыха – это слишком много. По мнению респондентов, часть каникул можно перенести и на весну. И 16% горожан оказалось без разницы, поскольку они трудятся посменно.



Длинным новогодним каникулам чаще радуются улан-удэнцы до 34 лет (67%). Женщинам нерабочая январская декада нравится больше, чем мужчинам (66% и 60% соответственно).