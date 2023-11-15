Жительницу Бурятии заставили вернуть пенсию по потере кормильца

Отчисленная из вуза девушка получала соцвыплату незаконно



Служители Фемиды встали на сторону соцфонда и обязали девушку вернуть всю сумму в казну. Кроме того, с неё взыскали госпошлину размером в 3507 рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

Как выяснилось, девушка училась в вузе и получала пенсию по потере кормильца. Когда студентку отчислили, она не сообщила об этом в СФР и в итоге незаконно обогатилась на 115 350 рублей, а возвращать деньги добровольно не стала.