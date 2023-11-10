В Бурятии 18 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу

Они поклялись быть верными Отечеству
В УФСИН России по Бурятии прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками.
18 молодых сотрудников поклялись быть верными Отечеству, соблюдать Конституцию и законы государства, добросовестно выполнять возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.
С принятием присяги и вступлением в ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы молодых сотрудников поздравили заместитель начальника УФСИН Зоригто Шаргакшанов и заместители начальников учреждений.
В Бурятии продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов
Они поклялись быть верными Отечеству
Им оказывают медицинскую и психологическую помощь
Местные жители жалуются на её качество
Интервью «Байкал-Dailу» дала Оксана Крылова, исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Забайкальскому краю
Она бегала по детской площадке
С нового года его хотят повысить сразу на три рубля
Они вообще не планируют свои доходы и расходы
Её наградили за спасение трёхлетнего мальчика
Это произойдёт после усиления морозов
Приём состоялся в медицинском центре
На слушания пригласили родственников пострадавших
Митинги прошли в нескольких районах
Движение на них с весны будут ограничивать точечно
При этом два района республики бьют рекорды и по рождаемости, и по смертности