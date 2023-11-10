В Бурятии 18 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу









В УФСИН России по Бурятии прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками.18 молодых сотрудников поклялись быть верными Отечеству, соблюдать Конституцию и законы государства, добросовестно выполнять возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.С принятием присяги и вступлением в ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы молодых сотрудников поздравили заместитель начальника УФСИН Зоригто Шаргакшанов и заместители начальников учреждений.