Вагон Бурятии на «Дальневосточном экспрессе» украсили её главные символы

Общество, Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО

Это Байкал, буддизм, бескрайние просторы и нерпа



Специальный брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» (0+) в шестой раз выходит на линию московского метро. Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.



Торжественный запуск состава состоялся в рамках воспитательно-патриотических мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве». Старт отправке «Дальневосточного экспресса» дал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



«Дальневосточный экспресс» знакомит пассажиров метро со всеми регионами округа – их историей, культурой, природой, главными достопримечательностями и возможностями, открывающимися не только перед туристами, но и перед каждым, кто захочет переехать на Дальний Восток, чтобы здесь жить, учиться и работать.



Каждый год в составе «Дальневосточного экспресса» появляется новый тематический вагон. В прошлом году это был вагон, посвящённый 150-летию со дня рождения известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, два года назад – «вагон-ресторан», рассказывающий о дальневосточной кухне, а в этом году изюминкой поезда стал специальный «детский» вагон, который знакомит юных пассажиров метро с регионами Дальнего Востока, его природой, обитателями. На внешней стороне вагона изображены животные, которые считаются символами ДФО, а внутри малышей ждут интересные факты о географии, задания на смекалку, занимательные истории и яркие рисунки.



Первый и последний вагоны представят пассажирам информацию о жизни, учёбе и работе на Дальнем Востоке. Здесь представлены многочисленные социально-экономические и демографические программы, среди которых «дальневосточная ипотека», «дальневосточный квартал», «дальневосточный гектар», а также мастер-планы развития территорий и образовательные программы. Кроме того, жители и гости столицы смогут познакомиться с историями реальных людей, которые переехали на Дальний Восток из других регионов.



Ещё один тематический вагон «Отдыхать на Дальнем Востоке» посвящён туристическим возможностям регионов ДФО. В этом году акцент сделан на событийные мероприятия. В каждом регионе отмечаются самобытные праздники, которые привлекают туристов со всего мира. Так, например, в Якутии – это Ысыах, в Приморье – День тигра, а на Камчатке – гонка на собачьих упряжках «Берингия».



Вагон «Сделано на Дальнем Востоке» рассказывает не только о сувенирах, здесь представлена информация о ключевых производственных достижениях макрорегиона, среди которых создание самолётов, истребителей, вертолётов, кораблей и различной специальной техники.



Познакомиться с регионами Дальнего Востока более подробно можно в остальных вагонах «Дальневосточного экспресса». Каждому из 11 субъектов ДФО в поезде отведена отдельная зона.



Так, вагон Бурятии украшают её главные символы: Байкал, буддизм, бескрайние просторы, байкальская нерпа. Внутренний дизайн вагона отражает историю региона через знакомство с древними традициями и обычаями, природой, историями людей.







Буддийский дацан, прекрасная природа, красавец манул украсили вагон Забайкальского края. Внутреннее оформление вагона соответствует истории и древним традициям региона. Здесь представлены история края, национальный парк «Алханай», Даурский заповедник, Чарские пески и другие достопримечательности.



Также в большинстве вагонов регионов есть QR-коды, отсканировав которые пассажиры смогут посмотреть ролики о регионах Дальнего Востока.



«Дальневосточный экспресс» запускается в преддверии международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ (6+). Минвостокразвития России и регионы Дальнего Востока готовят к открытию экспозицию «Мы – Дальний Восток» (6+), сообщили в пресс-службе ведомства.



Возрастное ограничение: 6+.

